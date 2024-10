Il Consiglio Comunale di Muravera è convocato alle ore 11 del 30 ottobre in prima convocazione. All'ordine del giorno, l'esame di una Variazione al DUP e al bilancio di previsione degli anni 2024 - 2026, del regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive, della pubblicità e diffusione via web delle sedute del Consiglio Comunale di Muravera. L'assemblea che si riunirà sotto la presidenza del sindaco Salvatore Piu, dovrà anche nominare i nuovi rappresentanti delle Commissioni al Bilancio a nella Consulta comunale per l'agricoltura in sostituzione di due consiglieri dimissionari.

