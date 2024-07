Al via da oggi il servizio di Bus Navetta “Shuttle Bus” che collegherà il centro abitato del Comune di Muravera alle principali località turistiche.

In particolare, potranno essere raggiunte col bus la Marina di San Giovanni e le località di Torre Salinas, is Cristolaxedu, Is perdigonis, Capo Ferrato, Piscina Rei e Costa Rei.

Previste corse per tutta la giornata. Il servizio è stato voluto dal Comune.

