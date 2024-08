Tanta birra, musica e allegria lungo la via Roma di Muravera lunedì sera per la prima edizione del “Degustibeer”, la festa della birra accompagnata dal buon cibo. Un grande successo vista l’affluenza e la bella atmosfera tra – appunto – cibo, gruppettini musicali e birra di tutti i tipi.

Un successo targato Pro Loco e attività commerciali di Muravera (soprattutto bar e ristoratori) che con un grande lavoro di squadra e grazie al supporto del Comune – così come accaduto qualche settimana fa con la festa del vino - hanno allestito una decina di stand lungo la via Roma chiusa al traffico per deliziare i turisti.

«La formula è quella vincente – sottolinea Matteo Plaisant, assessore al turismo del Comune di Muravera – è molto bello vedere la via Roma così animata. Stiamo cercando di allietare al meglio le serate dei residenti e dei tanti turisti».

Stasera ancora un grande appuntamento dell’estate muraverese: in piazza Europa va in onda lo Zoo di Radio 105. Il 28 agosto, in occasione della festa di Sant’Agostino, gran finale con il cantante Michele Zarrillo.

