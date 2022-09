Un finanziamento di 340mila euro per migliorare la viabilità nel centro abitato di Muravera. Si interverrà nelle vie Cedrino, Sarrabus, Puccini e Melas. Il finanziamento è arrivato attraverso il bando regionale per la riqualificazione dei centri urbani della Sardegna. Si interverrà in particolare per migliorare la segnaletica stradale orizzontale e verticale e per mettere in sicurezza, caditoie e pozzetti.

l Comune di Muravera è stato anche ammesso al contributo richiesto con precedente domanda relativa alla Linea di intervento 1. Il progetto richiedeva l'identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend”. Intanto resta il problema del campo sportivo che dichiarato alcuni mesi fa inagibile, ha costretto la società locale, giocare la Serie D a Tertenia con un nome nuovo: "Cos Sarrabus Ogliastra".

