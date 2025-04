Grande successo a Sinnai per la decima Motocavalcata del Serpeddì, che ricade sempre in concomitanza della Domenica delle Palme e organizzata alla perfezione dal Motoclub Sapalestra Sinnai.

Si tratta di un'escursione turistica non competitiva con un tracciato che si sviluppa nei territori di Sinnai e Burcei per circa 80 chilometri. Numerosissimi i piloti arrivati da tutta l’Isola. Hanno partecipato anche due ragazzi austriaci, venuti a Sinnai proprio per l’occasione.

«La Motocavalcata del Serpeddì, nel rispetto dell’ambiente», dice Cristian Cocco del Motoclub Sapalestra Sinnai «tende a valorizzare i territori dei nostri paesi. Un grazie al Comune e agli Enti che hanno permesso la realizzazione dell’evento e a tutti gli sponsor. Quest’anno abbiamo iniziato la manifestazione dal sabato con il concerto Live di una delle band più gettonate dell’hinterland Cagliaritano, gli Out. Poi oggi la Motocavalcata con i partecipanti che hanno potuto godersi un’esperienza immersiva tra natura incontaminata, rinomata accoglienza locale e puro divertimento off-road. Siamo, inoltre, riusciti a coinvolgere un grosso brand, leader mondiale nella produzione di caschi da moto e puntiamo, in futuro, a far crescere ancora di più questo evento tanto atteso da tutti gli appassionati delle due ruote e non. Appuntamento ora alla prossima edizione», chiude Cocco, «con l’intenzione di aumentare il numero dei partecipanti».

