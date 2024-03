«È stato perso troppo tempo. Bisogna fare i lavori per eliminare gli incroci a raso sulla 130». L’ennesimo appello arriva da Decimomannu dopo l’incidente nel quale è morta Greca Melis, la pensionata di 72 anni investita all’altezza della rotonda sulla Statale nella serata di sabato.

Il comitato dei cittadini impegnato da anni in una lunga battaglia per la sicurezza ha ripreso la mobilitazione. «Siamo pronti a proteste clamorose – dice il portavoce Ottavio Schirru – adesso basta. La situazione è talmente grave che non si può perdere altro tempo. Pertanto ci rivolgiamo alle istituzioni affinché vengano accelerate le procedure per l’inizio dei lavori. La strada è troppo pericolosa, possono accadere incidenti in ogni momento».

Pedoni, automobilisti e ciclisti ogni volta che devono attraversare la rotatoria alla fine di via San Sperate rischiano grosso. Protestano anche gli imprenditorie che lavorano nella zona artigianale adiacente alla Statale 130.

