Al via questo pomeriggio a Settimo San Pietro le visite ai “Monumenti aperti”. Sono arrivati i primi turisti e villeggianti anche dal Cagliaritano. Per domani, dalla prima mattinata e sino alla sera, si annuncia la giornata clou: possibili le visite alle monumentali Casa Dessì e Casa Baldussi nel cuore del centro storico cittadino, al Museo del costume "Uda-Ligas” ubicato nella via Verdi , al sito archeologico di “S’acua in dolus”, alle chiesette campestri di San Giovanni e San Pietro, nelle località omonime. Aperta ai visitatori anche la parrocchiale.

Da visitare il museo “L’Arca del tempo", ricco di pezzi di storia e archeologica. Visitabile anche Cuccuru Nuraxi. Possibile dare uno sguardo ad un video di approfondimento e ricostruzione virtuale su Cuccuru Nuraxi ed il pozzo sacro.

A fare da Cicerone i ragazzi dell’Istituto scolastico comprensivo, la Pro Loco, l’associazione “Jenna Arcana” e le titolari del museo Uda-Ligas”. Per domani è atteso il pubblico delle grandi occasioni.

© Riproduzione riservata