La situazione precaria delle strade monserratine ha spinto un residente a scrivere addirittura direttamente al Prefetto di Cagliari.

«Gli ho spiegato la condizione disastrosa del manto stradale», afferma Alberto Cicotto, «che sta diventando drammatica. Ci sono buche profonde 20/30 cm, si rischia che qualche anziano o qualcuno in bici ci cada dentro facendosi male. Ho allertato anche il Questore perché ormai è una questione di pubblica sicurezza, in quanto non si può uscire di casa col timore di rientrare con una gamba rotta, se non peggio».

Buche in via Cesare Cabras

Cicotto dice di ricordare che negli anni Ottanta e Novanta, poco prima elezioni «asfaltavano per far vedere di aver fatto qualcosa. Ora neanche questo, non abbiamo asfalto nuovo dai primi del Duemila. Sono una persona educata e penso di non offendere nessuno nel rendere pubblica una situazione vergognosa». E poi fa una proposta ironica: «Cambiare nome al cartello d'ingresso del paese, da “Monserrato - città metropolitana” a “Monserrato - città delle buche”.

© Riproduzione riservata