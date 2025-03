I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 46enne disoccupato, celibe, residente a Monserrato e già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto aggravato.

Nel corso di un ordinario servizio di perlustrazione del territorio, i militari, transitando in via del Redentore, hanno udito rumori metallici sospetti provenire dall’esterno di una rivendita di tabacchi. Insospettiti, si sono immediatamente avvicinati per verificare quanto stesse accadendo e, giunti nei pressi dell’esercizio, hanno sorpreso l’uomo mentre, con l’ausilio di due bastoni in ferro e un mattone, stava cercando di forzare il distributore automatico di sigarette.

L’uomo è stato così bloccato, identificato e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

(Unioneonline)

