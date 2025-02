L’amore eterno esiste, è quello che ha dato a Efisio Cogoni e Anna Piludu una lunga vita insieme e una morte serena. Monserratini doc, si erano sposati settantasei anni fa, se ne sono andati nella loro casa a poche ore di distanza l’uno dall’altra: lui sabato sera, lei ieri prima dell’alba. Li hanno messi in due bare affiancate, come in un letto matrimoniale, e riposeranno accanto anche in camposanto.

Efisio Cogoni e Anna Piludu da giovani

Si erano conosciuti da ragazzini e mai lasciati, «sempre in simbiosi, per 80 anni», racconta Clelia, una della figlie, «non ricordo di averli mai sentiti litigare. Mamma ci diceva sempre: se io morirò di lunedì, vostro padre morirà di martedì, o viceversa. Insomma, non potevano stare lontani neppure un minuto».

