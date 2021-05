Un 64enne di Sestu è stato denunciato dai carabinieri di Monserrato per omessa custodia di cose sottoposte a sequestro amministrativo. Il provvedimento è stato adottato a seguito di una segnalazione proveniente dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli per la Sardegna.

L’uomo nel 2012 aveva subito il sequestro di diverse macchinette videogioco che all’epoca aveva esposto in un circolo privato di Cagliari. Dalle verifiche effettuate era emerso che non fossero regolari e quindi, messe sotto sequestro, erano state affidate in custodia al proprietario il quale non si è mai preoccupato di chiederne il dissequestro, anche perché ormai non utilizzabili.

Ma l'Agenzia ha richiesto ai militari una verifica sulle 7 apparecchiature e, raggiunto il posto dove queste dovevano essere, non le hanno trovate. Il custode non ha saputo fornire spiegazioni: essendo passati tanti anni, ha spiegato, non ricordava.

Per lui la denuncia in stato di libertà.

