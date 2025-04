Operazione dei carabinieri di Monserrato che hanno setacciato per tutta la notte il territorio con posti di blocco, appostamenti, individuazione di decine di persone.

C'è scappato anche l'arresto, con un giovane di 35 anni di Selargius sorpreso a rubare in una parruccheria: era riuscito a mettere le mani sui pochi soldi lasciati dalla professionista la sera prima. È successo in via Istria, dove i militari di Monserrato hanno notato la porta forzata del locale bloccando il ladro che, accompagnato in caserma, è stato individuato e arrestato per furto aggravato.

Un’operazione non casule, con i militari di Monserrato impegnati in un’operazione ad ampio raggio, anche con il supporto delle immagini di alcune telecamere del Comune installate per monitorare il territorio.

Decine le persone individuate e controllate. Recuperate anche dosi di droga con segnalazioni al prefetto.

