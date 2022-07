I carabinieri lo hanno sorpreso all’alba mentre rubava gasolio dal serbatoio di un escavatore posteggiato in un cantiere. E per lui è scattata, inevitabile, una denuncia.

Si tratta di un 47enne di Monserrato.

Proprio a Monserrato, in via Giulio Cesare, i militari lo hanno notato in atteggiamento sospetto, accanto al mezzo da lavoro.

Quindi l’uomo è stato identificato e segnalato alla Procura di Cagliari per furto.

Il gasolio già sottratto è stato restituito al legittimo proprietario.

(Unioneonline/l.f.)

