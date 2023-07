È stato un attimo: una donna che si è recata in ospedale, al Policlinico di Monserrato, per visitare un familiare è stata derubata del telefonino. Lo avrebbe appena posato sul comodino e quando lo ha cercato non c'era più.

Il ladro non è stato ancora scoperto, ma il cellulare è stato ritrovato dai carabinieri a Ortacesus nella disponibilità di una persona denunciata a piede libero per ricettazione. Dovrà essere lui a spiegare al giudice, che presto lo interrogherà, da chi ha avuto il telefonino che, stando alle indagini dei carabinieri di Monserrato, usava tranquillamente per cose sue.

I carabinieri ci sono arrivati attraverso sofisticate ricerche che hanno portato direttamente a questo presunto ricettatore, che non immaginava che qualcuno ne seguisse da tempo le tracce. Ricevuta la denuncia dalla vittima, i carabinieri di Monserrato non hanno tardato a trovare la pista giusta. Ora si cerca il ladro che ha consumato il furto al Policlinico di Monserrato durante le ore di visite alle famiglie.

