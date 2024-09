Restano gravi le condizioni di Marco Deriu, il commerciante di 57 anni rimasto ferito ieri sera nell'incidente nella via Cesare Cabras a Monserrato. L'uomo, che gestisce una toelettatura per cani a pochi metri di distanza dal luogo dell'incidente, è ricoverato al Brotzu sempre in prognosi riservata.

Sarebbe stato investito da una Toyota condotta da un ventitreenne, risultato negativo all’alcoltest, cui è stato sottoposto dalla Polizia locale che porta avanti le indagini per ricostruire l'accaduto.

L'uomo, caduto pesantemente a terra, è stato soccorso e accompagnato in ambulanza al Brotzu. Sarebbe stato investito nelle strisce pedonali, sulle quali stava attraversando.

