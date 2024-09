Travolto sulle strisce, 57enne gravissimo 

Travolto da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali un commerciante di 57 anni è finito in ospedale in condizioni gravissime. L’uomo era appena uscito dal negozio di toilettatura per cani che cura con la moglie in via Cesare Cabras a Monserrato. Ora è ricoverato al Policlinico in prognosi riservata. Gravi sarebbero le ferite riportate in diverse parti del colpo nella caduta a terra: il conducente dell’auto investitrice si è subito fermato.

L’incidente

L’allarme è stato immediato con l’arrivo di un’ambulanza medicalizzata del 118 che ha subito trasportato il ferito nel vicino ospedale raggiunto in pochi minuti. Nel frattempo dalla vicinissima sede sono arrivate le pattuglie della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi, raccogliendo anche diverse testimonianze che potrebbero tornare molto utili nell’economia delle indagini. Come potrebbero rivelarsi decisive le immagini delle telecamere piazzate lungo la strada nei punti più critici. Accertamenti erano in corso sino a tarda notte sul giovane che era alla guida dell’auto che come detto, si è immediatamente fermato dopo l’incidente.

La dinamica

Tutto è accaduto attorno alle 18 in via Cabras, una delle strade più trafficate (ma anche più sorvegliate), del centro abitato di Monserrato. L’uomo aveva trascorso il pomeriggio nell’attività di toilettatura per cani aperta pare da poco. Una volta uscito ha fatto pochi passi, raggiungendo le strisce pedonali. Alcuni automobilisti lo hanno notato e gli hanno dato la precedenza. Un’altra auto però avrebbe invece superato la fila travolgendolo. Una dinamica ancora in fase di ricostruzione. Oggi se ne dovrebbe sapere di più. Tra i primi ad arrivare la moglie del ferito, mentre scattava l’allarme al 118 e alla Polizia locale (la cui sede è vicinissima). Il pedone è stato soccorso dai medici dell’ambulanza che lo hanno poi trasportato intubato in ospedale con un codice rosso. Diverse le ferite riportate, compreso un trauma cranico. L’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni sono molto gravi.

Traffico in tilt

Intanto in via Cabras si è creata una lunga fila di auto, col traffico poi deviato dalle pattuglie dei Vigili urbani. Gli inquirenti hanno raccolto la testimonianza dell’investitore e di altri automobilisti. Sino a tarda sera gli agenti hanno mantenuto uno stretto quanto comprensibile riserbo. Questa mattina scatteranno altri accertamenti per chiarire le responsabilità. Anche se il pensiero di tutti è ora rivolto alle condizioni di salute del commerciante.

