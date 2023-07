È morta nel reparto Rianimazione del Brotzu la pensionata di 83 anni di Monserrato investita due giorni fa uno scooter in una strada della cittadina dell'hinterland.

Inutili sono stati tutti i tentativi dei sanitari di salvare Gisella Argiolas, che era sposata a madre di un figlio e di una figlia suora.

I familiari hanno dato il consenso per l'espianto degli organi.

Il dramma si è compiuto sino in fondo: la donna attraversava la strada quando è stata travolta da uno scooter condotto da un 17enne che si era subito fermato per soccorrere la ferita, poi trasferita in ospedale in codice rosso.

Le sue condizioni erano apparse disperate: oggi, venerdì, purtroppo, la morte. Grande il cordoglio a Monserrato.

Le indagini sull'incidente sono coordinate dal nuovo comandante della Polizia locale Domenico Nannini.

