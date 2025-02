Quando i Falchi della Squadra Mobile si sono presentati nella casa di due fratelli, per una perquisizione, pensavano di trovare qualcosa di interessante a conferma dei sospetti di un'attività di spaccio nell'abitazione a Monserrato, nella zona del centro. Forse gli investigatori non speravano di trovarne così tanta: tre etti abbondanti di cocaina, 59 grammi di eroina, un chilo e 200 grammi di marijuana e un etto di hashish.

La droga, secondo le accuse, era in buste e contenitori sparsi in più parti della casa e anche in uno scooter. Alla fine del blitz, come disposto dal pubblico ministero Diana Lecca, i due fratelli Flavio e Marcello Cao, di 55 e 51 anni, sono stati arrestati. Il primo è stato accompagnato in carcere, il secondo dopo un malore è stato portato in ospedale e tenuto sotto controllo.

