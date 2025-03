Lo svincolo che dalla 554 permetterà di nuovo di entrare a Monserrato, da via XXI Aprile 1991, è ancora chiuso nonostante i lavori – iniziati a giugno di due anni fa – siano terminati da un anno abbondante. La burocrazia anche stavolta si è messa di traverso, come consuetudine in Italia. Il Comune non ha mai smesso di interagire con l’Anas, l'ente che gestisce la strada, e le interlocuzioni non si sono mai fermate. Eppure, per riaprire la strada è tutto pronto, almeno a livello di infrastrutture.

Svincolo 554 via XXI Aprile (foto Lapenna)

L'oggetto del contendere è una documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla normativa vigente e necessaria per la riapertura alla circolazione. A gennaio il Comune ha fatto sapere di aver inviato all’Anas i documenti richiesti, ma l’Anas oggi ha detto a L’Unione Sarda di non aver ancora ricevuto nulla.

Nel frattempo, cresce il malcontento tra gli abitanti di Monserrato, ai quali la riapertura dello svincolo serve come il pane. E soffrono le poche attività commerciali della zona ancora rimaste in piedi, penalizzate da una chiusura che dura da oltre dieci anni.

