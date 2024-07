Tamponamento sulla statale 554, all'altezza di un distributore di carburanti lungo la corsia in direzione Selargius. Tre le auto coinvolte.

Sul posto stanno i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine per i rilievi e alcune ambulanze. Ci sono alcuni feriti, uno sarebbe in gravi condizioni ed è stato portato in ospedale con assegnato un codice rosso.

Pesanti i disagi per gli automobilisti costretti ad una coda lunghissima.

