Fermato in auto dai carabinieri a Monserrato un 25enne del posto è stato trovato in possesso di una katana: l'arma, una sorta di sciabola, è stata sequestrata.

Per il giovane è scattata una denuncia per possesso di arma. Si indaga ora per risalire alla provenienza della katana e per quale motivo l'indagato la teneva in macchina.

Il sequestro è avvenuto nel contesto di un servizio di prevenzione scattato in tutto l'hinterland su disposizione del Comando Compagnia di Quartu. I servizi hanno interessato oltre che Monserrato, anche Selargius, Sestu, e Quartucciu. Una cinquantina le persone identificate.

Alcune sono state anche sottoposte all'alcol test con una denuncia: un 22enne, incensurato, avrebbe bevuto quasi tre volte tanto il limite consentito per poter guidare una macchina.

