Aveva in casa una pistola con matricola abrasa e cartucce ma ed è stato scoperto e arrestato dai Carabinieri. I militari si sono presentati nell'abitazione del giovane con un decreto di perquisizione per la ricerca di elementi utili a far luce su alcuni fatti accaduti negli ultimi tempi nelle vie di Monserrato dal quale erano emersi diversi indizi a carico del giovane. Nel corso della perquisizione della casa i Carabinieri hanno trovato un revolver calibro 22 e 43 proiettili dello stesso calibro. L'arma, custodita in un pensile della cucina, aveva il numero di matricola abraso.

Nei prossimi giorni saranno svolti dagli stessi militari degli accertamenti finalizzati a stabilire la provenienza del revolver e delle munizioni, ma anche per accertare le motivazioni per cui il giovane ne fosse in possesso e le stesse detenendo. Al termine degli accertamenti la pistola e i proiettili sono stati sequestrati e il giovane è stato accompagnato nel carcere di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline/EC)

