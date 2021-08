Nessun ferito ma tanto spavento questo pomeriggio a Monserrato: il palo che sorregge il semaforo all’incrocio tra la via del Redentore e la via Giulio Cesare si è rotto cadendo rovinosamente a terra.

Sono stati attimi di terrore quelli succeduti al frastuono del semaforo che impattava il terreno, frantumandosi in mille pezzi: quell’incrocio è infatti uno dei più trafficati della città e solo il caso ha voluto che non transitasse nessuno in quel momento.

Sul posto, tra i primi ad intervenire Alberto Corda, consigliere comunale cittadino: "Ero passato lì proprio da pochi minuti, sotto quel semaforo, quando sono stato allertato sull’accaduto. Arrivato sul posto ho provato a contattare senza successo la Polizia Locale, infine sono intervenuti i Carabinieri con una pattuglia. Loro hanno preso di peso il palo che ormai era adagiato a terra, aiutati da alcuni cittadini me compreso, e lo abbiamo messo sul marciapiede per permettere la ripresa della regolare circolazione delle autovetture, in attesa dell’arrivo della squadra di pronto intervento comunale”, conclude Corda.

"Le cause della rottura del palo, oltre al forte vento, sono da imputarsi anche alle condizioni dello stesso, questo risulta infatti compromesso dalla ruggine”.

L’intervento dei Carabinieri si è concluso con la delimitazione dell’area per evitare ulteriori incidenti.

Successivamente è arrivata sul posto la squadra di pronto intervento contro le insidie stradali, allertata dalla Polizia Locale, che ha provveduto a raccogliere ciò che era rimasto di quello che era un semaforo ormai rotto con in mille pezzi sparsi nella sede stradale. Dagli uffici della stessa Polizia Locale cittadina filtra anche la notizia che già nella serata di ieri siano partita una richiesta di intervento ad una ditta specializzata per il ripristino dell’impianto semaforico nel più breve tempo possibile: l’incrocio teatro dell’incidente è infatti uno dei punti nevralgici per il traffico cittadino.

© Riproduzione riservata