C’è aria di festa e grande devozione in città per i Settantesimo anniversario della parrocchia del Santissimo Redentore.

Ieri al termine della Santa messa, officiata dall’Arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, ci sono stati due momenti di condivisione che hanno coinvolto l’intera comunità. Il primo è stata l’inaugurazione della mostra di oltre 600 foto che raccontano oltre mezzo secolo di vita della chiesa.

La mostra, curata dal Gruppo Media con la collaborazione di Marco Badas e Gianni Serri, Antonello Perra e Tonio Spano è nel salone parrocchiale dove per un decennio, a partire dal 1954, sono state celebrate le messe. Una buona occasione per i fedeli, che possono ripercorrere le varie tappe che hanno portato la parrocchia fino ai giorni nostri.

Mentre dove c'era la vecchia sacrestia, il nuovo parroco, Don Nicola Ruggeri, ha ricavato uno spazio per la preghiera e la meditazione. Attraverso la porta laterale, la cappella si può tenere aperta indipendentemente dagli orari della chiesa: «abbiamo voluto dare una risposta ai ritmi e alle esigenze dei fedeli che non sempre possono accedere alla struttura negli orari in cui la chiesa è regolarmente aperta», ha detto il parroco, «ho notato che alcuni fedeli avevano l'esigenza di un posto di raccoglimento destinato un po' alla preghiera personale, anche all'ascolto delle confessioni e così visto che avevamo uno spazio inutilizzato ho avuto questa idea», molto apprezzata da Baturi che ieri ha dato la sua benedizione.

Queste sono solo le ultime delle tante iniziative organizzate in questi giorni per una ricorrenza vissuta dai monserratini con grande partecipazione.

