È nato nella notte tra martedì e mercoledì al Policlinico, Filippo, il figlio di Daniel e Veronika Suttò, i neo sposini di Bratislava arrivati in Sardegna alla fine di luglio per trascorrere nell’Isola la loro luna di miele. Nato prematuro a soli 6 mesi, il piccolo è stato messo in incubatrice e ricoverato in rianimazione dove dovrà stare almeno fino a ottobre.

«Filippo e Veronika stanno bene», racconta papà Daniel ancora emozionato, «i medici e le ostetriche ci hanno spiegato tutto, il nostro bambino è piccolo e molto fragile, ma ha già mostrato una grande forza. Noi siamo molto fiduciosi anche grazie all’amore di cui siamo stati ricoperti».

La storia della coppia, che cerca una casa dove vivere per i prossimi mesi in cui dovrà forzatamente stare in Sardegna, è diventata virale e nell’Isola si è scatenata subito una gara di solidarietà. A partire dal B&b di Tortoli, dove Daniel e Veronika stavano soggiornando quando lei ha avuto le prime contrazioni.

«Non posso esprimere a parole quanto tutti siano cordiali e gentili con noi», prosegue l’uomo, «ci hanno aiutato a superare bene questo momento difficile. Ora speriamo per il meglio, preghiamo Dio che dia al piccolo Filippo la forza di stare in salute e crescere». Intanto marito e moglie stanno valutando diverse case che la generosità dei sardi ha messo loro a disposizione. «Sono state tante le persone che ci hanno offerto un alloggio. Al momento abbiamo la possibilità di scegliere fra tre case diverse. Noi vogliamo stare il più vicino possibile all’ospedale per stare accanto a nostro figlio, poi Veronika vuole portargli il latte più volte al giorno». (fr. me.)

