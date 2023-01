Al via una serie di lavori col nuovo anno a Monserrato. L'amministrazione comunale ha sistemato nuove panchine in Via San Fulgenzio e Via Villacidro, e ha realizzato la bonifica del tetto in amianto nelle adiacenze della scuola di Via Monte Arquerí.

Avviati anche i lavori di installazione del chiosco-ristorazione del Parco Magico, posti nuovi arredi esterni e interni, e la riqualificazione della scuola di Via Monte Arquerí.

«Un 2023 – dice il sindaco Tomaso Locci - che inizia con lo stesso sprint con il quale si è concluso il 2022: uno sprint dettato dalle nuove energie e dai nuovi entusiasmi che alcune dinamiche avevano un po' assopito; c'è tanta voglia di fare in una Monserrato che cresce ma che ha sempre necessità di dee e di progetti».

