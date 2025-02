La situazione del manto stradale di molte vie di Monserrato è ormai nota anche a chi non vive nella cittadina dell'hinterland cagliaritano ma comunque ci va frequentemente, anche solo di passaggio. Ci sono zone dove le condizioni dell'asfalto sono sempre più precarie. Vie poco conosciute i cui residenti si sentono cittadini di Serie B. Una di queste è via Don Bosco, situata proprio a ridosso del ponte dove passa la metropolitana leggera. Le buche stanno aumentando sia di numero che di profondità, tanto da assomigliare a dei crateri.

Buche in via Don Bosco a Monserrato (foto Lapenna)

«La situazione sta peggiorando di mese in mese», dicono gli abitanti, ormai rassegnati. «Di noi non frega niente a nessuno perché abitiamo in una stradina secondaria». Lanciano un ennesimo appello affinché chi di dovere metta mano al manto stradale, rifacendolo da zero. Anche l'asfalto del prolungamento di via Don Bosco - precisamente l'inizio di via San Gavino Monreale, poco prima della rotonda - versa in cattive condizioni. Gli automobilisti che ci transitano cercano di evitare le buche, per quanto possibile, e sperano di non dover andare dal meccanico a farsi aggiustare la carrozzeria o cambiare i cerchioni delle ruote.

Chi abita in via Don Bosco sottolinea il pericolo che corrono chi ci passa in moto (come i rider e i portapizze) e i pedoni. «C’è gente anziana che quando esce di casa rischia di cadere rovinosamente dentro una di queste buche», osserva Mattia Piras, un residente. Il quale, ogni volta che deve chiamare per del cibo a domicilio, avvisa i rider di fare attenzione all’asfalto: «Qui tutti, sia noi abitanti che chi ci viene per un motivo o per un altro, fanno lo slalom per cercare di schivare queste grosse buche».

