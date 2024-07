Un mese di percosse e minacce, poi è andata alla stazione dei carabinieri di Sinnai per denunciare l’aguzzino, il suo compagno.

Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento per un uomo di 42 anni di Monserrato.

I militari sono venuti a conoscenza dei fatti lo scorso 17 giugno quando la donna, 41 anni, si è presentata presso la stazione dei carabinieri per denunciare le condotte vessatorie che subiva dal 5 maggio: pestaggi e gravi minacce.

Subito è stato attivato il Codice rosso per tutelare la vittima e hanno avviato le indagini per verificare i fatti denunciati dalla donna. Per l’uomo dunque il Tribunale di Cagliari ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con controllo tramite dispositivi elettronici.

