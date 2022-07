Un 44enne di Vallermosa è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di un minore, e per danneggiamento aggravato.

L’uomo, quando la madre e la sorella si sono rifiutate di dargli denaro probabilmente per acquistare della droga, le ha minacciate di morte e ha danneggiato l’auto della sorella e una stufa a pellet presente in casa.

I militari, che seguivano la situazione da tempo, sono riusciti ad intervenire immediatamente arrestando il 44enne, che è stato poi condotto al carcere di Uta.

