Martina Rundeddu e Samuele Zucca: sono loro gli sposi della nuova edizione de Sa Coja Antiga.

Trentadue anni lei, selargina doc, quattro in più lui, cagliaritano ma selargino d’adozione, e quattordici anni di fidanzamento prima della proposta di matrimonio romanticissima: “Ho sparso dei petali di rosa che portavano a una serie di scatole di dimensioni diverse”, racconta lui.

Nella più piccola l’immancabile anello accompagnato dalla fatidica domanda.

“Ho ovviamente detto subito sì, ed è scesa anche qualche lacrima”, ammette lei, emozionantissima e raggiante.

Dopo il fermo del 2020 e la forma ridotta dello scorso anno - causa Covid -, la tradizione riparte con festeggiamenti in grande e la speranza di lasciarsi definitivamente alle spalle la pandemia. “Abbiamo tutti bisogno e il desiderio di riappropriarci della vita di sempre, della leggerezza e della serenità mancata troppo a lungo”, osserva il sindaco Gigi Concu.

“Tre anni fa ho deciso di riportare i festeggiamenti nel centro storico, perché sono assolutamente convinto che il Matrimonio Selargino debba essere la festa di tutta la comunità”, osserva. “Per questa edizione confermiamo dunque la scelta vincente, fatta allora, certi in una partecipazione ancora più sentita. Perché abbiamo tutti il desiderio di dimenticare questi anni difficili”.

Pensiero condiviso dallo storico presidente della Pro loco Gianni Frau: “Siamo pronti a regalare alla nostra comunità un evento indimenticabile. Stiamo lavorando al programma che ci vedrà come sempre in prima fila al fianco dell’amministrazione comunale. Ci saranno tante novità, ma di sicuro riproporremo il villaggio enogastronomico in piazza Si ‘e Boi”.

Presente, in aula consiliare, anche don Ireneo, parroco di Maria Vergine Assunta: “Ricordatevi che state per compiere un passo importante, con un profondo significato religioso”.

A fine conferenza un’altra bella notizia: “Ho proposto al Presidente nazionale delle Pro loco di organizzare un concorso tra tutti gli eventi organizzati nelle varie regioni”, annuncia il presidente regionale Raffaele Sestu.

“Credo che Sa Coja Antiga abbia ottime possibilità di vincere”. L’ultimo pensiero è per gli sposi: “Sono loro i veri protagonisti, faremo il possibile per stargli accanto e per regalargli un giorno indimenticabile”, assicura il primo cittadino.

© Riproduzione riservata