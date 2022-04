60 grammi di marijuana, 100 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. È quanto i carabinieri di Sinnai hanno trovato in possesso di un 52enne che è stato denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione domiciliare e personale nell’ambito di un servizio di controllo del territorio.

La marijuana verrà inviata a i laboratori dell'Agenzia delle Dogane di Cagliari per le analisi di rito.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata