Piante di marijuana, canapa e una vera e propria serra. È quanto hanno ritrovato i carabinieri di Decimomannu in possesso di un 26enne residente a Iglesias e di una 34enne, sua convivente.

Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno recuperato 700 grammi di marijuana, una serra per la coltivazione indoor della canapa indiana, due piante di canapa alte rispettivamente 70 e 40 centimetri, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Da tempo i due si trovavano sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori, che attendevano il momento propizio per verificare in concreto i sospetti. Poi è scattato l’intervento.

Entrambi sono stati arrestati e messi ai domiciliari in attesa del rito per direttissima al tribunale di Cagliari in programma per oggi.

(Unioneonline/s.s.)

