Il Comune si prepara per il numero chiuso nella spiaggia di Mari Pintau dal 2025. Il tratto quartese di mare cristallino, preso d'assalto durante la bella stagione, dove dal prossimo anno gli accessi saranno limitati.

«La capienza massima la decideranno gli esperti che stanno lavorando al piano di gestione del sito di interesse comunitario», spiega il vicesindaco Tore Sanna, «così come le modalità di accesso. La nostra indicazione resta sempre la stessa: tutelare quella spiaggia».

Stessa priorità al centro anche del piano da 800mila euro approvato dalla Giunta per valorizzare la zona costiera ai piedi della litoranea per Villasimius. La proposta progettuale, che prevede fra le altre cose anche passerelle sospese per preservare spiaggia e vegetazione, è stata approvata di recente dall'esecutivo comunale, il passo successivo sarà partecipare alla manifestazione d'interesse per avere il contributo regionale.

Ulteriori dettagli e approfondimenti nell’articolo di Federica Lai sul quotidiano in edicola e nell’edizione digitale

