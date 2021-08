Nasce anche la figura dell’Ispettore ambientale comunale. Presto torna anche la Compagnia barracellare. Di questo si è parlato in Consiglio comunale a Maracalagonis.

Il capitano dei barracelli dovrebbe essere Angelo Cocco. La Compagnia dovrebbe entrare in attività entro l’anno. Tra i suoi compiti, quello come ha detto il sindaco Francesca Fadda, "di coadiuvare la polizia locale, controllo del territorio con tutte le prestazioni previste dalla legge. Il ruolo dell'Ispettore Ambientale, secondo il regolamento, è quello di una figura che agirà in aiuto alla Polizia Locale nel controllo, ispezione, accertamento delle discariche, inquinamento del territorio comunale per la prevenzione e la salvaguardia dell'ambiente del Comune di Maracalagonis”.

Sul ruolo degli Ispettori ambientali (volontari che possono anche far parte di associazioni ambientalistiche), non sono mancate le perplessità dei consiglieri di minoranza Gianluca Mudu che si è astenuto e di Gregorio Contini che ha votato contro. Mudu ha detto che sarebbe stato meglio assumere altri vigili urbani visto che il nuovo apparato avrà comunque un costo. Per Contini, si tratta di un progetto inutile che non porterà alcun beneficio sul territorio.

© Riproduzione riservata