Maracalagonis paese Covid free.

Secondo gli ultimi dati forniti dall'Ats, in paese non ci sono casi di Coronavirus. Lo stesso sindaco Francesca Fadda ne ha dato comunicazione "sperando che questa situazione sia duratura" e invitando i cittadini "al rispetto delle norme anti Covid".

Nei mesi scorsi non sono mancate, come ovunque, le preoccupazioni con in casi di Covid che soprattutto a febbraio e marzo hanno raggiunto numeri considerevoli, facendo registrare anche alcuni decessi. Ora la buona notizia con la speranza che tutto torni davvero alla normalità.

In questo contesto i vaccini stanno davvero avendo un peso determinante nella battaglia contro il virus.

