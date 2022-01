Brutto incidente stradale nel centro abitato di Maracalagaonis. Un giovane di 18 anni è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere finito con la sua moto contro un cancello di una abitazione nella via Galli. Soccorso da automobilisti di passaggio, è stato poi trasportato al Brotzu in codice rosso da una ambulanza del 118.

Il giovane ha riportato ferite in diverse parti del corpo. La prognosi è legata agli accertamenti in corso.

Sul posto i carabinieri di Maracalagonis per i rilievi di legge e di chiarire la dinamica dell'incidente.

