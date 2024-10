Una occasione per gli adulti che ripensano agli studi o che hanno la necessità di conoscere una lingua o i segreti del computer. Il tutto perché si è in cerca di un lavoro o solo perché si vuole arricchire la propria cultura, frequentando i corsi serali che a Maracalagonis, vengono proposti dal Cpia (il Centro provinciale di istruzione degli adulti) che ha la propria sede nell’Istituto scolastico di via Manzoni.

Per quest’anno si prevede l’insegnamento della lingua italiana per stranieri, il primo biennio della Scuola superiore. Si possono frequentare anche corsi di Inglese e di Informatica. Gli interessati per avere le necessarie informazioni possono rivolgersi alla scuola di via Manzoni dal lunedì al giovedì dalle 15,30 e il venerdì mattina dalle ore 9 alle 12,30.

