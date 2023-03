Al via a Maracalagonis la campagna di screening voluta dal Comune (con la consigliera delegata alla Salute Laura Perra), in collaborazione con Sardegna For you.

In programma una serie di screening mensili rivolti a tutti i cittadini di Maracalagonis residenti. Per i prossimi mesi sono previsti fra gli altri lo screening alla carotide, per l’aneurisma dell’aorta, per il rene e per altri organi vitali. Per il futuro, lo screening sarà aperto anche ai cittadini dei centri vicini.

Il primo appuntamento è stato con lo screening alla tiroide: un centinaio i test effettuati con visita ed ecografia.

Un contributo notevole a beneficio degli utenti che nelle strutture pubbliche avrebbero dovuto attendere un anno.

© Riproduzione riservata