Una folla in Piazza con mascherine, camicie color rosso e la fiaccola in mano. Una sera per ricordare Alessandra Piga, la ragazza uccisa sabato scorso vicino a La Spazia dall'ex marito di origini marocchine. Presenti i sindaci della zona: Francesca Fadda di Maracalagonis, Tarcisio Anedda di Sinnai, Gigi Puddu di Settimo, Simone Monni di Burcei. Tutti con la fascia tricolore. C'era il parroco don Elvio Puddu e soprattutto c'era gente arrivata anche dai paesi vicini, giovani ma anche tanti anziani nel ricordo di Alessandra. Toccanti le parole di don Puddu che ha condannato l'accaduto esprimendo dure parole per la violenza sulle donne, sul femminicidio che "ora ha toccato il nostro paese". Poi uno striscione "L'amore non uccide". Quindi anche su richiesta del prefetto il corteo non c'è stato, ognuno ha raggiunto con la fiaccola l'abitazione dei genitori della ragazza uccisa, dove si è sostato in silenzio, in preghiera e con qualche applauso.

LE PAROLE DEL SINDACO:

Francesca Fadda: "Il nostro segno di vicinanza alla famiglia"

LA FIACCOLATA:

1/6 "L'amore non uccide": lo striscione per la fiaccolata a Maracalagonis in memoria di Alessandra
Tante persone hanno preso parte alla manifestazione
I sindaci con la fascia tricolore
Tutti con una maglia rossa
La fiaccolata
Un momento della serata

