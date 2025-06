È morto in ospedale dopo due giorni di agonia il 61enne di Maracalagonis accoltellato dalla moglie al culmine di una violenta lite nell’abitazione della coppia.

L’uomo non ce l’ha fatta, è deceduto in mattinata nel reparto di terapia intensiva del Brotzu, dove era ricoverato in condizioni critiche da venerdì. La moglie lo aveva colpito con numerosi fendenti all’addome, alla schiena e agli arti.

Delle indagini si occupano i carabinieri della locale stazione, coadiuvati dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu. L’aggressione è avvenuta al culmine di una violenta lite domestica, l’uomo è stato colpito con un coltello da cucina sequestrato immediatamente dai militari. La donna, una casalinga di 54 anni, era stata arrestata in flagranza con l’accusa di tentato omicidio, posizione che ora si aggrava.

Già in cura per problemi psichiatrici, la 54enne è ricoverata nel reparto Psichiatria del Santissima Trinità, dove è piantonata dai carabinieri. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica degli eventi e il motivo che ha scatenato la furibonda lite. I carabinieri stanno anche cercando di capire se ci siano stati precedenti episodi di violenza nel contesto familiare.

