La segreteria del Quirinale ha contattato la dirigente scolastica Emanuela Lampis dell'Istituto Comprensivo di Maracalagonis, “Alessandro Manzoni", dopo che la scuola, nel settembre scorso, in occasione della cerimonia di apertura dell'anno scolastico che si è tenuta a Cagliari, aveva consegnato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il progetto "Ponti di legalità".

Ora il presidente attraverso il suo ufficio di segreteria, si è messo in contatto con la scuola, esprimendo per conto del Presidente, «apprezzamento per l'eccellente lavoro svolto dagli studenti, dal corpo docente e da tutte le istituzioni e professionalità che hanno collaborato alla realizzazione del progetto "Ponti di Legalità». Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Emanuela Lampis, dei ragazzi e di tutti quanto hanno contribuito a realizzare il "Diario".

Il progetto, che ha coinvolto gli alunni della scuola secondaria di primo grado, aveva come obiettivo la promozione della legalità, del rispetto reciproco e della cittadinanza attiva, culminando nella creazione del "Diario della Legalità" che a settembre era stato materialmente consegnato al presidente Mattarella da Rebecca Tagliasacchi, Maria Adele Loi e da Dainiel Buonaiuto, accompagnati dalla dirigente Emanuela Lampis.

Il Presidente della Repubblica ha anche sottolineato l'importanza del lavoro di squadra che ha permesso di sviluppare un percorso che mette al centro valori fondamentali come la legalità, la libertà, la giustizia, la solidarietà,l’uguaglianza, l’inclusione e il rispetto per gli altri.

Il progetto 'Ponti di Legalità' ha rappresentato un esempio di come la scuola possa diventare un luogo dove, oltre a studiare le discipline, si imparano i valori che sostengono la convivenza civile.

Questa iniziativa, che ha ricevuto il plauso del più alto rappresentante dello Stato, ha riempito d'orgoglio l'intera comunità scolastica e la cittadina di Maracalagonis, evidenziando l’importanza dell’educazione civica e della collaborazione tra scuola e territorio.

Ecco la lettera consegnata al Presidente della repubblica nel settembre scorso a Cagliari.

«Caro Presidente della Repubblica, siamo un gruppo di ragazzi dell’Istituto Comprensivo 'Alessandro Manzoni' di Maracalagonis, un piccolo paese vicino Cagliari, e siamo felici di raccontarLe il nostro progetto, 'Ponti di Legalità'. Questo progetto ci ha fatto riflettere tanto su cosa significhi davvero la legalità e quanto sia importante vivere in una comunità dove contano valori come Amicizia, Empatia, Inclusione e rispetto

Durante il progetto, ci siamo resi conto di quanto sia bello parlare e ascoltare davvero gli altri, perché solo così possiamo capire meglio chi ci sta accanto. Inoltre, abbiamo scoperto come affrontare le sfide con forza e determinazione e ci siamo impegnati a risolvere i problemi insieme, senza litigare, grazie alla mediazione con i nostri compagni. Le nostre discussioni si sono concentrate sulla Legalità, ma anche su come possiamo essere cittadini migliori collaborando e rispettando non solo gli altri, ma anche il mondo che ci circonda. Alla fine, è nato il nostro 'Diario della Legalità', pieno di pensieri, disegni e storie su temi importanti come la libertà, l’uguaglianza e la responsabilità verso gli altri. Desideravamo parlare anche di Interculturalità, perché pensiamo che le differenze ci arricchiscono e ci permettono di costruire ponti tra persone diverse.

Un altro aspetto a cui teniamo molto è l’importanza dell’amore per il prossimo e per l’ambiente: crediamo che prendersi cura delle persone e del nostro pianeta siano due elementi fondamentali per creare un futuro più giusto e sostenibile. Siamo davvero emozionati e orgogliosi di rappresentare tutti gli studenti della nostra scuola e soprattutto di poter parlare con Lei, il rappresentante più importante della nostra amata Italia.

Per noi è un sogno che si avvera!

Con grande gioia, Le consegniamo il nostro 'Diario della Legalità', che racchiude tutte le nostre esperienze e il nostro impegno a costruire un futuro dove il Rispetto, la Collaborazione e la cura per gli altri e per la natura siano al centro della nostra vita.

Grazie per averci ascoltato e per il tempo che ci ha dedicato! Con affetto,le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale 'Alessandro Manzoni' di Maracalagonis».

© Riproduzione riservata