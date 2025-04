Al via nella notte a Maracalagonis il lavaggio dei piazzali delle Chiese Vergine degli Angeli e Santa Lucia, in occasione della benedizione delle Palme in programma domani. L'iniziativa è della Gesenu, gestore del servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Secondo il contratto stipulato fra Comune è la stessa società che si occuperà dell'attività di lavaggio delle strade durante il periodo estivo, compreso quello delle piazze e delle aree pedonali.

Il servizio deve essere garantito 22 volte all’anno, come da capitolato con l’amministrazione comunalem col monitoraggio dell’ufficio Servizi Tecnologici, per dare più decoro e igiene al paese. Sono in arrivo anche i nuovi cestini per il centro urbano e per il litorale.

