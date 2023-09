Sono aperte le iscrizioni al CPIA di Maracalagonis.

In programma corsi gratuiti per il conseguimento della Terza media e per la frequenza del biennio di scuola superiore. In programma anche corsi di italiano, inglese e di informatica. Le lezioni sono aperte pure agli stranieri per l’insegnamento dell’italiano.

Il CPIA (Centro provinciale di istruzione degli adulti) di Maracalagonis ha la sua sede nella via Manzoni, all’ingresso dell’Istituto agrario. Una occasione non solo per imparare l’italiano, l’inglese o un’altra lingua straniera, ma anche per riprendere gli studi interrotti e per imparare l’uso del computer.

