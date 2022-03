Il sindaco di Maracalagonis Francesca Fadda ha incontrato i cittadini residenti nei Villaggi delle rose, dei Gigli, di Monte Nieddu, e di altre località sparse lungo i tornanti della vecchia Orientale sarda.

Si è parlato dell’approvvigionamento idrico, di viabilità, del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Si è parlato anche della strada destinata a collegare Burcei a Maracalagonis.

“Tutti problemi reali – ha spiegato Fadda - ai quali stiamo dando grande attenzione. Per quanto riguarda l’acqua potabile ho sollecitato Egas che ha garantito un finanziamento per la realizzazione della rete idrica, necessaria per garantire in futuro un servizio primario come quello dell’acqua potabile corrente”.

“Sul servizio di raccolta dei rifiuti – ha aggiunto - ne parleremo col nuovo appalto. L’obiettivo? Perfezionare e rendere all’utenza un servizio migliore e puntuale anche con la creazione delle cosiddette isole ecologiche”.

© Riproduzione riservata