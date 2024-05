Paese in festa oggi e domani a Maracalagonis: ricorre la sagra dedicata a Nostra Signora d’Itria con la chiesetta monumentale nel centro abitato a poca distanza dalla parrocchia.

Domani il simulacro della Madonna sarà portato in processione (dopo la messa), sino alla chiesa parrocchiale.

Martedì, giornata clou della festa con messe in parrocchia. In serata è in programma anche la processione fra le vie del paese col simulacro della Madonna che attraverso di erse strade cittadaine, sarà accompagnato dal suono delle launeddas di Orlando Mascia e dai gruppi folk “Nostra Sennor’e Itria”, “Sa Cedra”, Sant’Antonio e Pro Loco. Alle 21 in piazza spettacolo con “Cossu e Zara”.

Una festa che affonda le radici nel tempo con grande partecipazione popolare. La chiesetta risale a fine del 13esimo secolo: trova il suo spazio nel cuore del centro storico del paese. La festa trova una sua documentazione dal 17esimo secolo.

È questa una delle feste religiose più seguite a Maracalagonis assieme a quella patronale di Santo Stefano e a quelle di San Gregorio e San Basilio.

