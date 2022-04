Il Comune di Maracalagonis ha chiesto quattro milioni di euro (fondi Pnrr) per interventi all'interno e all'esterno del Palazzetto dello sport e per la realizzazione della piscina e di altri impianti per lo sport. Previsto l'abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione della mensa e della foresteria, la sistemazione dell'area esterna al Palazzetto. Programmato anche un nuovo impianto di illuminazione per il campo di calcio che, rifatto in erba sintetica, dovrebbe essere messo a disposizione delle società a partire dalla prossima stagione agonistica.

Tra le richieste di finanziamento, inoltre, la realizzazione di campi da tennis, Padel, calcio a 5, pallacanestro e pallavolo. Attualmente attorno al campo di calcio è in costruzione la pista per l'atletica leggera.

