Il Ministero dell’Agricoltura ha inserito il Comune di Maracalagonis fra quelli beneficiari di nuovi fondi per la gestione delle mense scolastiche biologiche.

Il decreto in sostanza permette al Comune di aggiudicarsi un finanziamento per l’abbattimento e la riduzione delle spese sostenute per il servizio mensa, riconosciuto appunto come “biologica”. In Sardegna beneficeranno di questi fondi altri cinque Comuni: Sassari, Tissi, Sestu, Tempio e Carbonia per un totale di 5 milioni di euro.

I fondi verranno incassati dalla Regione che dovrà ripartirli ai Comuni. «Noi – ha spiegato la sindaca Francesca Fadda – abbiamo partecipato al bando perché la nostra mensa viene ogni giorni confezionata con l’utilizzo di prodotti locali e sardi: pane, verdure, carni in particolare. Oggi abbiamo anche firmato il contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria per l’acquisto delle cucine e per la ristrutturazione del primo piano della scuola di via Umberto. Attualmente vengono distribuiti oltre 400 pasti al giorno.

