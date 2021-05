Maracalagonis in festa per Nostra Signora d’Itria. Il tutto nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

La processione è stata seguita dai cittadini dalle loro case: il simulacro col cocchio ha attraversato alcune strade dell'abitato trainato da un'auto, sino al rientro nella chiesetta dedicata alla Nostra Signora, nel cuore del centro storico. Amministratori comunali e lo stesso sindaco Francesca Fadda per l’occasione hanno vestito gli antichi costumi di casa e i gioielli. In più la mascherina e la fascia tricolore per il primo cittadino. Il costume sardo è stato indossato anche da componenti del Comitato.

Una festa (la messa è stata celebrata dal vescovo don Mosè Marcia e dal parroco don Elvio Puddu) che a Maracalagonis si ripete da sempre in un clima di grande fede popolare. Il cocchio usato per la processione in solitudine è lo stesso che si usa per la festa di San Basilio e che il Comitato ha messo a disposizione per l’occasione. Ora si spera che le altre sagre paesane possano essere svolte senza particolari restrizioni con le processioni tradizionali e le altre manifestazioni che hanno sempre animato le sagre locali.

© Riproduzione riservata