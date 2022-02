Indagini serrate a Maracalagonis per far luce sul mancato furto all'Atm dell’ufficio postale di via Nazionale. In mano alle forze dell'ordine anche le immagini di una telecamera. Diverse le persone interrogate, ma in merito viene mantenuto uno stretto riserbo.

L’allarme, scattato l'altra notte, ha consentito alla sala di controllo di Poste Italiane di Roma di rilevare, in tempo reale, il tentativo di manomissione dell’Atm da parte di un individuo a volto coperto.

Il malvivente ha manomesso l’Atm con arnesi da scasso nel probabile tentativo di attacco black box, una tecnica utilizzata per ingannare lo sportello automatico ed erogare denaro su richiesta.

Il furto non è andato a buon fine grazie alla pronta rilevazione dell’allarme che ha consentito di allertare i carabinieri intervenuti tempestivamente sul luogo dell’evento.

Il malvivente è però riuscito al momento a far perdere le sue tracce.

