Vanno avanti le manifestazioni dell'estate a Maracalagonis con tutta una serie di appuntamenti avviati da diverse settimane con l'inaugurazione del parco di Craboni, la serata di "Sciampitta", le sagre paesane e gli eventi che vanno avanti nel Parco Gessa con spettacoli vari.

Grande l'attesa per le serate a Torre delle Stelle. Previsto tra l'altro per il 5 agosto "Cann'e Sisa in festa" organizzato dall'associazione "Martis de agoa" in collaborazione con l'associazione "Nostra sennor'e e Itri Maracalagonis". In programma la vestizione di "mascheras" e "bistiris" e la sfilata fra le strade della località turistica. E poi il sei agosto altro appuntamento con "Calici sotto le stelle" organizzata dalla Pro Loco con la presentazione e l'assaggio dei vini della cantina sociale che anche di recente ha vinto una medaglia d'oro a Torino con "Pascas", il vino moscato riproposto come un tempo.

Previsti anche aperitivi fra gli stand e uno spettacolo col gruppo "Cuncordia" con Orlando ed Eliseo Mascia, Elisa Marongiu, Bruno e Asael Camedda.

Tutte manifestazioni che si organizzano con la collaborazione dell'amministrazione comunale nel contesto di "Mara e mare". L'obiettivo, come sottolinea il sindaco Francesca Fadda, “è quello di avvicinare anche i turisti con manifestazioni di grande interesse, culturale e sociale”.

